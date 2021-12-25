İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nda yer alan Tenerife Adası’nın kuzeyinde olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz suyu yükseldi.

Garachico şehrinde, yüksekliği 4 metreye ulaşan dalgalar oluştu.

Sabahın erken saatlerinde şehrin kıyısındaki caddeleri vuran güçlü dalgalar, su baskınlarına neden olurken yetkililer, su baskınlarının maddi hasara neden olduğunu ve birkaç vatandaşın hafif şekilde yaralandığını duyurdu.

Alarm verildi, baskınlara karşı uyarı

Garachico şehrinde sel alarmı verilerek, vatandaşlar sel baskınlarına karşı uyarıldı.

Garachico Belediye Başkanı Jose Heriberto Gonzalez yaptığı açıklamada, şehirde bulunan sel uyarı sisteminin başarısız olduğunu belirterek, sistemin denizden karaya gelen suyu hesaba katmadığını ifade etti.

Başkan Gonzalez ayrıca, şehir halkına ve ziyaretçilere önümüzdeki saatlerde oluşabilecek felaketlere karşı tedbirli olma çağrısında bulundu.