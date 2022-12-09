BFMTV'in elektrik hatları altyapı ve bakımından sorumlu kuruluş Enedis'e dayandırdığı habere göre, Paris'in 1,3, 4 ve 5. bölgelerinde yerel saatle 23.00 civarında çok sayıda sokak elektrik kesintisinden etkilendi ve Paris'in orta bölgesi karanlıkta kaldı.

Paris Centre Belediye Başkanı Ariel Weil, saat 22.42'de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Paris'in 4. ve 5. bölgesinde elektrik kesintilerinin meydana geldiğini aktardı.

Kamu yayıncısı Franceinfo'nun haberine göre, Paris itfaiyecileri, söz konusu 4 bölgedeki elektrik kesintileri nedeniyle vatandaşların kendileriyle temasa geçtiğini doğrulayarak, olayın Enedis tarafındaki bir trafo arızasıyla bağlantılı gibi gözüktüğünü bildirdi. Paris itfaiyecileri, durumun düzelmekte olduğuna işaret etti.

Rusya'nın gaz arzını kesmesiyle Fransa'da elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün yaptığı açıklamada, ülkedeki elektrik üretimine ilişkin abartılı korku senaryolarının üretildiğini savunmuş, "Biz büyük bir ülkeyiz, harika bir enerji modelimiz var, savaşa rağmen bu kışı (sorunsuz) sürdüreceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Fransa'da, Rusya'nın ülkeye gaz arzını kesmesi ve birçok nükleer santralin bakımda olması nedeniyle elektrik üretiminde düşüş yaşanıyor.

Hükümet, daha önce işletilmesini durdurduğu Saint-Avold'daki kömür santralini tepkilere rağmen yeniden faaliyete geçirmişti.

Enerji üretiminin önemli oranda nükleer santrallerle sağlandığı Fransa'da, evlerde kullanılan ocak ve ısıtıcıların büyük çoğunluğu elektrikle çalışıyor.

Fransa'da, Elektrik İletim Şebekesi (RTE) çalışanlarını temsil eden sendikalar, işçilerin maaş artışı taleplerine karşılık verilmediği gerekçesiyle grev çağrısında bulundu.

Hükümete başarısızlık eleştirisi

Öte yandan Fransız aşırı sağcı siyasetçi Marine Le Pen, ülkede elektrik kesintisine yönelik senaryolara ilişkin hükümeti, cihazlara bağlı yaşayan vatandaşlarının hayatını hiçe saymakla suçladı.

Le Pen, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin politikalarının, ülkeyi enerji, sağlık ve eğitim dahil birçok alanda gerginliğe sürüklediği değerlendirmesini yaptı.