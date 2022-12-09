Hükümetin görevlendirdiği, akademisyenlerin ve iş dünyası temsilcilerinin yer aldığı uzman heyet, Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa'ya "kalkınma yardımı esasları" raporunu sundu.

Raporda, Japonya'nın gayrisafi milli hasılanın yüzde 0,34'ü düzeyindeki resmi kalkınma yardımı bütçesinin "net bir tarihte yüzde 0,7'si seviyesine çıkartılması" önerildi.

"Japon diplomasisinin en önemli araçlarından birini, stratejik olarak kullanmak için resmi kalkınma yardımlarının kalitesi ve miktarının artırılması" gerektiği kaydedildi.

Kalkınma yardımlarının, Çin'in artan bölgesel askeri nüfuzuna karşı "Serbest ve Açık Hint-Pasifik" vizyonunun hayata geçirilmesine katkı sunmasının önemi de vurgulandı.

"Dış ilişkilerde daha büyük bir rol"

Bir dizi teklif içeren heyet raporunu teslim alan Hayaşi, kalkınma işbirliğinin stratejik olarak nasıl kullanılması gerektiğine dair güçlü teklifler aldıklarını söyledi.

Hayaşi, Japonya'nın "dış ilişkilerde daha büyük bir rol oynamasının" önemini vurguladı.

Tekliflerin ele alınacağı iç müzakere sonrası hükümet, 2023'ün ilk yarısında Başbakan Kişida Fumio kabinesinin onayına sunulacak tüzük taslağını yayımlayacak.

Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, Japonya'nın 2020'deki resmi kalkınma yardımlarının hacmi, önceki yıla kıyasla yüzde 7,4 artışla 20,3 milyar dolara ulaşmıştı.