Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.

Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü duyuruldu.

Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.