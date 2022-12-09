Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova’da alışveriş merkezinde yangın: 1 kişi öldü
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova’da bulunan bir alışveriş merkezinde çıkan yangın, toplam 18 bin metrekare alana yayıldı.
Açıklamada, itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde kontrol altına alınan yangında, 1 kişinin öldüğü duyuruldu.
Yangın nedeniyle alışveriş merkezinin çatısı da çökerken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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