Umman İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, üçüncü dönem belediye meclisi seçimlerinde, yurt içindeki ve dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, akıllı telefonlarla oy kullanımına ilişkin detayların önümüzdeki günlerde paylaşılacağı bilgisi verildi.

Bu kararla seçmenlerin sorunsuz ve kolay bir şekilde oy kullanmasını kolaylaştırmak için en modern teknolojilerin kullanımının teşvik edildiği aktarıldı.

Geçtiğimiz seçimlerde sadece yurt dışındaki seçmenler kullanabiliyordu

Umman geçen ekim ayında yapılan Şura Meclisi seçimlerinde, sadece yurt dışındaki seçmenlerin telefondan oy kullanabileceğini duyurmuştu.

Ülkede 25 Aralık'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde, yurt dışındaki seçmenler 18 Aralık'ta oylarını kullanabilecek.

Körfez ülkesi Umman'da ilk belediye seçimleri 2012 yılında, ikincisi ise 2016 yılında yapılmıştı.