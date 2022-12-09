Fransız Sahil Güvenliği'nin "benzeri görülmemiş" bir hareket olarak tanımladığı plana göre, bölgeye iki ek gemi konuşlandırılıyor.

Lapérouse araştırma gemisinin Calais limanına henüz vardığı, Kermorvan devriye gemisinin ise önümüzdeki birkaç gün içinde varacağı açıklandı.

Fransa'nın adımı Kasım 2021'de 27 kişinin bir botla İngiltere'ye geçmeye çalışırken boğulması sonrası yapılan eleştirilerin ardından geldi.

Bu yıl Manş Denizi'nden 40 bin göçmen geçti ve rekor kırıldı.

Konuşlandırılmalarının, sahil güvenliğin Kanal-Kuzey Denizi bölgesinde kurtarma çalışmalarını güçlendireceği açıklandı.

Geçen ay İngiltere, küçük teknelerle kanal geçişlerini durdurmak için Fransa'ya yapılan ödemeleri yılda 8 milyon sterlin artırarak 63 milyon sterline çıkarmayı kabul etti.

Para, Fransız sahillerinin daha fazla gözetlenmesi için ödenecek, İngiliz polis memurları da Fransa içindeki devriyeleri gözlemleyebilecek.

Sahilde devriye gezen Fransız polislerin sayısının beş ay içinde 250'den 350'ye çıkacağı düşünülüyor.