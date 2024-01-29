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Dünya
AA 29.01.2024 18:03

Pakistan'da siyasi parti taraftarları çatıştı: 1 ölü

Pakistan’ın Karaçi şehrinde siyasi parti taraftarları arasında çıkan çatışmada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Pakistan'da siyasi parti taraftarları çatıştı: 1 ölü

Geo News televizyonundaki habere göre, Pakistan Halk Partisi (PPP) ile Birleşik Halk Hareketi Partisi (MQM-P) destekçileri arasında Karaçi’nin Nazımabad bölgesinde çatışma yaşandı.

PPP ile MQM-P taraftarları arasında çıkan çatışmada, silahla başından vurulan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Çıkan olaylarda, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce bölgedeki 2 araç da ateşe verildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, iki grubun birbirine sandalye fırlattığı görüldü.

Yaklaşan 8 Şubat genel seçimleri öncesi Pakistan'da siyasi parti taraftarları arasındaki tansiyon yükseldi.

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