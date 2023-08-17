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Dünya
AA 17.08.2023 17:40

Pakistan'da Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri görevlerine başladı

Pakistan'da Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri, yemin ederek görevlerine başladı.

Pakistan'da Geçici Bakanlar Kurulu üyeleri görevlerine başladı
[Fotograf: AP]

Ulusal basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanlığı binasında Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin huzurunda geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar’ın Bakanlar Kurulundaki 18 üye yemin etti.

Yemin töreninin açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle yapıldı.

Törende Alvi'nin okuduğu yemin metnini tekrarlayan Bakanlar Kurulu üyeleri, görevlerine başladı.

Geçici hükümetin Dışişleri Bakanı, ülkenin eski Washington Büyükelçisi Jalil Abbas Jilani oldu.

Eski Pakistan Merkez Bankası Başkanı Şamşad Aktar da Gelir ve Maliye Bakanı olarak görevlendirildi.

Öte yandan, Hindistan’da cezaevinde bulunan Cammu Keşmir Kurtuluş Cephesi (JKLF) lideri Yasin Malik’in eşi Muşal Hüseyin Mullick, Başbakan Kakar’ın İnsan Haklarından Sorumlu Özel Danışmanı olarak atandı.

Pakistan’ın eski Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de Dışişleri Bakanlığı Sekreterliği’ne getirildi.

Pakistan’da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 14 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.

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