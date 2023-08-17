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Dünya
AA 17.08.2023 16:30

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn "albino" açıklaması nedeniyle özür diledi

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Olli Rehn, albino olmasıyla ilgili şaka yaptıktan sonra özür diledi.

Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn "albino" açıklaması nedeniyle özür diledi
[Fotograf: Reuters]

Rehn, gri saçlara sahip olmayı "kalıtsal bir hastalıkla" eş tuttuğu için sosyal medya üzerinden özür mesajı paylaştı.

Finlandiya Albinizm Derneğinden de özür dilediğini belirten Rehn, "Saçlarımı kalıtsal bir hastalıkla özdeşleştirdiğim için özür dilerim. Dernekle de temasa geçtim ve özür diledim." ifadesini kullandı.

Finlandiya gazetesi Iltalehti'nin haberine göre, dün katıldığı bir panel sırasında Rehn'e başkanlık yarışı için karizma eksikliği nedeniyle tarzını değiştirmeyi planlayıp planlamadığı soruldu.

Rehn, saç rengine atıfta bulunarak, "Evet, ben gri değilim, ben bir albinoyum." yanıtını verdi.

Bunun üzerine Finlandiya Albinizm Derneği Başkanı Sirpa Bamberg, Rehn'in sözlerini "uygunsuz" olarak nitelendirdi.

Finlandiya medyasına göre, bu Rehn'in bu konuda yaptığı ilk "şaka" değil.

Rehn, Finlandiya'nın ikinci büyük gazetesi Ilta-Sanomat'a haziranda verdiği bir mülakatta da aynı açıklamayı yapmıştı.

Olli Rehn, söz konusu röportajda, "Ben gri değilim, albinoyum. Büyükbabam kırklı yaşlarında zaten beyaz saçlıydı ve bu benim biraz daha uzun zamanımı almış olabilir." ifadesini kullanmıştı.

Finlandiya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu gelecek yıl 28 Ocak'ta yapılacak. İlk turda adaylardan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması halinde 11 Şubat'ta ilk iki sıradaki adaylar arasında ikinci tur yapılacak.

Rehn'in rakipleri arasında eski Başbakan Alexander Stubb, eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ve eski Fin Partisi lideri Jussi Halla-aho bulunuyor.

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