Tayland'da 1,4 milyon dolarlık pangolin pulu ele geçirildi

Tayland polisi, Bangkok'ta düzenlenen basın toplantısında, ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Kalasin eyaletinde 1 tondan fazla pangolin pulu ele geçirildiğini açıkladı.

Doğal Kaynaklar ve Çevre Suçları Birimi Başkan Yardımcısı Ariyapol Sinsorn, olayla ilgili 2 kişinin tutuklandığını, "korunan hayvanların leşlerini yasa dışı olarak bulundurmakla" suçlanan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul ettiklerini söyledi.

Çevre Suçları Bölümü Bölge Başkan Yardımcısı Kamnuan Chan-anan da Laos'a nakledilmek üzere Malezya'dan Tayland'a getirildiğinden şüphe edilen, 1 tondan fazla ve 50 milyon baht değerinde olan pulların Çin'deki müşteriler için gönderileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Kamnuan, nakliyat güzergahının belirlenmesi için ek soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Yaban hayatı koruma yetkilisi Prasert Sonsatahpornkul de pulların en az 3-4 bin ölü pangolinden elde edildiği üzerinde durulduğunu, söz konusu pangolin türlerini belirlemek için pulların test edileceğini dile getirdi.

Nesli tükenmekte olan ve bir tür karıncayiyen olan pangolinlerin ticareti yasak ancak pangolin pulları geleneksel Çin tıbbında kullanılıyor.