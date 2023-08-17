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Dünya
DHA 17.08.2023 16:31

İrlanda’daki 850 yıllık şatoda gizli bir oda bulundu

İrlanda’da yaklaşık 850 yıllık olan bir şatoda yapılan restorasyon çalışması sırasında gizli bir oda bulundu. Şatoda geçen yıl sadece kayıkla ulaşılabilen bir oda daha bulunmuştu.

İrlanda’daki 850 yıllık şatoda gizli bir oda bulundu
[Fotograf: DHA]

Wexford bölgesinde bulunan ve yapımı 12’nci yüzyıla dayanan Johnstown Şatosu’nu restore eden görevliler, 11 Ağustos’ta yaptıkları açıklamada, çalışmalar sırasında bir duvarın arkasında gizli bir oda bulduklarını belirtti.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Açıklamada “Johnstown Kalesi'nde keşfedilen yeni oda. Kalede yeni bir odanın ortaya çıkarıldığını her gün duymuyorsunuz, aslında yeni bir oda değil, yeni bulunmuş eski bir oda diyelim!” ifadelerine yer verildi.

Gizli oda, pencere doğramaları üzerinde çalışan bir marangoz tarafından tespit edildi; daha sonra duvar kırılarak oda ortaya çıkarıldı.

20’nci yüzyılda kamu mülkiyetine giren Johnstown Şatosu’nda geçen yıl göletin yanındaki kulenin altında sadece kayıkla ulaşılabilen bir gizli oda daha bulduklarını belirten görevliler, yeni bulunan odanın uzun bir süredir kapalı olduğunu vurguladı.

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