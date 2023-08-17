Açık 37ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.08.2023 16:52

Avustralya'da apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif madde bulundu

Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NWS) eyaletinin başkenti Sydney'deki apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif izotop içeren madde bulundu.

Avustralya'da apartman dairesine düzenlenen baskında radyoaktif madde bulundu
[Fotograf: AFP]

ABC News'in haberine göre, Avustralya Sınır Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Sydney Havalimanı'nda çalıştığı bilinen kişinin evine baskın düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, evde radyoaktif izotop içeren maddenin bulunduğu belirtildi.

NSW Yangın ve Kurtarma ekibinden uzmanlar, dairede bulunan izotopların düşük seviyede radyasyon yaydığını ve bu maddenin birçok farklı alanda kullanıldığını açıkladı.

Maddenin uygun ve koruyucu kaplarda muhafaza edildiğini bildiren uzmanlar, radyasyon sızıntısı tehlikesinin olmadığını ve maddenin mühürlendiğini belirtti.

Avustralya Nükleer Bilim ve Teknoloji Organizasyonu (ANSTO) da bölgeye destek ekibi yollandığını, apartmanın çevresindeki 10 metrelik alanın kısa süreli yasaklı bölge ilan edildiğini açıkladı.

Radyasyon testi için hastaneye gönderilen apartman sakinlerinin hiçbirinde normalin üstünde radyasyona rastlanmadığı kaydedildi.

Çevre koruma yetkililerince radyasyon tehlikesi bulunmadığının saptanmasının ardından bölgenin güvenli olduğu duyuruldu.

Avustralya Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Ajansı (ARPANSA), nükleer özellikli izotopların (radyoizotop) sağlık, tarım ve radyo farmakoloji gibi birçok alanda kullanıldığını bildirdi.

Ajans sözcüsü, konuyla ilgili, "Radyoaktif tehlike, radyoizotopun türüne ve nasıl muhafaza edildiğine bağlı değişebilir." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Avustralya
Sıradaki Haber
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn "albino" açıklaması nedeniyle özür diledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:31
Kocaeli'de TÜBİTAK yerleşkesinde yangın
17:04
Şehit Güngör son yolculuğuna uğurlandı
16:55
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
16:33
İrlanda’daki 850 yıllık şatoda gizli bir oda bulundu
16:34
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn "albino" açıklaması nedeniyle özür diledi
16:38
Ihlamur Kasrı FPV dron ile görüntülendi
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
Tırın dorsesinden düşen keresteler ulaşımı aksattı
FOTO FOKUS
Malezya’da özel jet otoyola düştü: 10 ölü
Malezya’da özel jet otoyola düştü: 10 ölü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ