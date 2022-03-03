Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, donanmanın ülke deniz sınırlarını korumak için sıkı bir gözetleme yaptığı belirtildi.

Açıklamada, 1 Mart'ta Pakistan kara sularına girmeye çalışan Hindistan’a ait Kalvari sınıfı denizaltının engellendiği ve bunun son 5 yılda benzer şekilde yaşanan dördüncü olay olduğu aktarıldı.

Kasım 2021, Mart 2019 ve Kasım 2016’da Hindistan’a ait denizaltılar, Pakistan kara sularına girmeye çalışırken engellenmişti.