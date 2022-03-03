Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC'de koalisyon hükümeti güvenoyu aldı
KKTC'de, Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat'ta kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi'nden oluşan koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Cumhuriyet Meclisi'nde yapılan güven oylamasına katılan milletvekillerinden 29'u kabul, 20'si ret oyu kullanırken, 1 milletvekili oylamaya katılmadı.
Oylamada muhalefet partileri, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Halkın Partisi (HP) ret oyu kullandı.
UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti Faiz Sucuoğlu başkanlığında 21 Şubat'ta kurulmuştu.
Etiketler: KKTC
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