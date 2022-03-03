Odessa'da, Rusya'nın saldırılarına karşı halk ve ordu savunma hattında.

Son 4 gündür kente saldırılar artmaya başladı. Halk da Odessa'yısavunmak için canla başla çalışıyor.

Belediye işçileri, gönüllüler, genç yaşlı demeden soğuk havada kum torbaları hazırlıyor. Liman kenti Odessa’da plajdaki noktalarda güçlendirme yapmak için sabahın erken saatlerinde hazırlanan kum torbaları, kamyonlarla cephelere götürülüyor.

Şehrin birçok noktası savunma hattına geçmiş durumda. Birçok noktaya bariyerler kuruldu. Beton bariyerler kum torbalarıyla güçlendirildi. Bazı yerler de masa ve sandalyelerle kapatıldı.

Sokak çatışmalarının da yaşandığı kentte, güvenlik güçlerine yardımcı olmak için herkes tek yürek oldu.

