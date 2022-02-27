Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 12:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Odessa'da sokak çatışmaları yaşanıyor
Ukrayna'nın Odessa kentinde polis kente giriş çıkışı yasakladı. Gazetecilere de yayın yasağı getirildi.
Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 4'üncü gününde de devam ediyor.
Başkent Kiev'de patlama ve siren sesleri duyuluyor. Ukraynalı yetkililer, şehrin kontrolünün tamamen kendilerinde olduğunu açıkladı.
Vasilkiv şehrinde, Rus saldırısında petrol tankerlerinin bulunduğu depo vuruldu. Kiev yakınlarındaki bölgede halk, zehirli duman riskine karşı uyarıldı.
Odessa kentinde ise, polis kente giriş çıkışı yasakladı. Gazetecilere de yayın yasağı getirildi.
Lviv'de tren garında, korku içindeki sivillerin geceden bu yana bekleyişleri sürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Belarus'tan fırlatılan bir cruise füzesinin düşürüldüğünü duyurdu.
Etiketler: Rusya Savaş Son Dakika Ukrayna
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