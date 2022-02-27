Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı.

“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”

Zelenskiy’in Basın Sözcüsü Sergei Nikiforov, Ukrayna'nın Belarus'taki müzakerelere katılmayacağını söyledi.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ise “Ukrayna eğer devletini korumak istiyorsa müzakere masasına oturmalı” ifadesi kullandı.

Lukaşenko ayrıca Ukrayna'dan Belarus'a silahlar getirildiğini söyledi ve "Belarus'ta provokasyonlar gerçekleştirmek için haydut oluşumlar kuruldu" dedi.

Lukaşenko, "Ukrayna'da çatışma durumunda barış için şu anda çiçekler açmaya başladı, gelişmeler devam ederse, meyvesini elde edeceğiz" dedi.