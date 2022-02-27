Ukrayna'ya saldıran Rusya ile birçok ülke arasında hava sahası restleşmesi yaşanıyor.

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı.

Çekya, Slovenya ve Romanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını duyurdu.

Finlandiya ve Avustralya'dan da açıklama geldi

Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken Avustralya'nın Qantas havayolu şirketi, mevcut şartlardan ötürü Darwın-Londra uçuşlarındaki güzergahın değiştirileceğini duyurdu.

Başka kapatma kararları açıklanacak

AB yetkilileri,"AB üyelerinin büyük bölümü hava sahalarını Rus uçuşlarına kapattı, yakında başka kapatma kararları açıklanacak" duyurusu yaptı.

Avusturya, aldığı karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını kapattı. Avusturya Hava Yolları da bu ülkeye uçuşları durdurduğunu açıkladı.

Almanya başbakanı Scholz, Almanya'nın hava sahasını Rusya'ya kapattığını duyurdu. AB Yüksek Temsilcisi Borrell, “Almanya hava sahasını bugün saat 17.00 itibarıyla Rus uçaklarına kapatacak” dedi.

Danimarka ve İsveç'te kapatma kararını açıkladı

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, devlet televizyonu DR'ye yaptığı açıklamada, Rus uçaklarının hava sahasını kullanmasını yasaklamaya hazırlandıklarını söyledi.

"Hava sahamızı Rusya'ya kapatma gücümüz var ve buna hazırlanıyoruz. Ukrayna işgalini durdurmak için Putin'in gücünü çökertmeliyiz."

İsveç Avrupa Birliği (AB) Bakanı Hans Dahlgren de Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İsveç'in hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını söyledi.

Dahlgren, AB ülkelerinin tamamının hava sahasını Rusya'ya kapatması için baskı yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Belçika hava sahasını Rusya'ya kapattı

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, ülke hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

De Croo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.

Birçok ülkenin ardından İtalya'da hava sahasını Rusya'ya kapatma kararını açıkladı.

Hollanda hava sahasını Rusya'ya kapatıyor

Hollanda, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle hava sahasını Rus uçaklarına kapatma kararı aldı.

Hollanda Altyapı ve Su İşleri Bakanı Mark Harbers, kararı sosyal medyada hesabından duyurdu.

Harbers, "Hollanda hava sahasında gereksiz ve vahşi şiddet uygulayan bir rejime yer yoktur. Hollanda bu nedenle bu akşam hava sahasını Rus uçaklarına kapatmaya hazırlanıyor." ifadesini kullandı.