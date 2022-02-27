Bir hafta öncesine kadar bu parkta çocuk sesleri duyuluyordu, şimdi ise silah sesleri...

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de Rus askerlerinin ilerleyişi böyle görüntülendi. Ukraynalı yetkililer, çatışmaların devam ettiğini açıkladı, halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkiv yakınlarındaki bir hava savunma füze alayında Ukrayna askerlerinin gönüllü olarak silahlarını bıraktığını duyurdu.

Harkiv perşembe gününden bu yana ateş altında

Harkiv, Rusya sınırının yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alıyor. Moskova'nın, perşembe günü Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından kısa süre sonra Rus birlikleri Harkiv'e yaklaşmıştı.

O günden bu yana şehir ateş altındaydı.