Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor.

Rus birlikleri Kırım'ın hemen kuzeyindeki bir barajı imha etti. Baraj Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra, su akışını kontrol ve kesmek üzere Dinyeper nehri üzerine inşa edilmişti.

Dinyeper, Kırım'daki su ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyordu.