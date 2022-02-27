Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 11:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rusya, Kırım'ın kuzeyindeki bir barajı imha etti
Rus birlikleri Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Kırım'a giden suyu kontrol altında tutmak için inşa edilen bir barajı vurdu.
Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor.
Rus birlikleri Kırım'ın hemen kuzeyindeki bir barajı imha etti. Baraj Kırım'ın Rusya tarafından ilhakından sonra, su akışını kontrol ve kesmek üzere Dinyeper nehri üzerine inşa edilmişti.
Dinyeper, Kırım'daki su ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyordu.
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