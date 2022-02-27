Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kontrolünün tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinde olduğu açıklandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de Kiev'deki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Zelenskiy, “Dün gece oldukça şiddetli geçti, sivil altyapıya yönelik bombardımanlar oldu” diyerek saldırı gerçekleşen bölgelerin sivil alanlar olduğunu söyledi. “ Bu bölgelerin askeri alt yapı ile alakası yok” dedi.

“Şu anda vatandaşlarımız korkunç şartlar altında. En son böyle şartlar Ukrayna’da 2. Dünya Savaşı’nda görüldü.”



Kremlin’le yapılacak görüşmeye değinen Zelenskiy, “Bu ülkeyi kurmak bizim onlarca yılımız aldı. Bugün çok şeye karar verilecek. Kendi çocuklarınızın gözüne nasıl bakacaksınız?” dedi.



“Müzakerelerin başka lokasyonlarda yapılmasına açığız”

Rus birliklerin ambulanslar dahil her yere saldırdığını vurgulayan Zelenskiy, müzakerelere dair de konuştu.

“Rusya ile müzakerelerin Minsk’te yapılması ancak Rusya’nın Belarus’tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabilir. Müzakerelerin, Ukrayna’ya saldırganlık göstermeyen başka losyonlarda yapılmasına açığız.”

“Belarus olun Rusya olmayın”

Zelenskiy konuşmasında Belarus'a seslendi.



“4 gün önce Belarus tarafından roketler saldırdı. Askeri araçlar bizim evlerimizi hedef aldı. Herkes uyuyordu ama biz uyanıktık. Biz artık uyuyamıyoruz çünkü vatanımızın özgürlüğü için savaşıyoruz.



Eğer sizin tarafınızda böyle saldırgan bir durum olmasaydı biz sizin ülkenizde görüşebilirdik. Belarus olun Rusya olmayın. Sizin için özgür ve güvenilir bir ülke olmanızı diliyorum. Bu en önemli kararınız olacaktır.”









