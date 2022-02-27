Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 10:19Son Güncelleme: Kaynak: RIA
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rus heyet görüşmeler için Belarus'ta
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin Ukraynalılar ile müzakerelere başlamak için Belarus'un Gomel kentine ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise görüşmeler için Belarus’un seçilmesine tepki gösterdi.
Zelenskiy, müzakerelerin Minsk'te yapılmasının ancak Rusya'nın Belarus'tan saldırı yapmaması durumunda mümkün olabileceğine vurgu yaptı:
“Müzakerelerin, Ukrayna'ya saldırganlık göstermeyen başka lokasyonlarda yapılmasına açığız.”
Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Podolyak, "Rus heyeti Gomel'e, buranın Ukrayna için herhangi bir anlam ifade etmediğini bilerek geldi" dedi.
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