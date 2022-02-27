İlk olarak Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı, Rus birliklerinin Harkiv'e girdiklerini açıkladı. Ardından görüntüler peş peşe geldi.

Bir hafta öncesine kadar çocuk seslerinin duyulduğu parkın yakınında bu kez Rus zırhlıları ilerliyordu. Aynı anda da silah sesleri duyuluyordu.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkiv'de Rus birlikleri ilerlerken Ukraynalılar da silahla karşılık veriyor.

Ukraynalı yetkililer, çatışmaların devam ettiğini açıklayıp halkı evlerinde kalmaları konusunda uyardı.

Saldırının 4. gününde Ukrayna topraklarında ilerlemeye devam eden Rus birliklerinin Harkiv'e girişi sırasında yaşanan çatışma anları @trthaber'de. https://t.co/2FN4nxNdwy — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 27, 2022

Rusya Savunma Bakanlığı ise Harkiv yakınlarındaki bir hava savunma füze alayında Ukrayna askerlerinin gönüllü olarak silahlarını bıraktığını duyurdu.

Rus birlikleri Ukrayna’nın Herson ve Berdyansk şehirlerini ablukaya aldı.

Harkiv, Rusya sınırının yaklaşık 20 kilometre güneyinde yer alıyor. Moskova'nın, perşembe günü Ukrayna'ya saldırıları başlatmasından kısa süre sonra Rus birlikleri Harkiv'e yaklaşmıştı. O günden bu yana şehir ateş altındaydı.