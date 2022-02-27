Japonya Savunma Bakanı Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini söyledi.

"Şiddetle kınadığı" denemenin "bölge güvenliğin tehdit ettiğini" diyen Kişi, "Kuzey Kore'nin operasyonel kabiliyetlerini hızla geliştirdiği göz ardı edilemez" dedi.

Uluslararası toplumun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına tepki vermekle meşgul olduğunu belirten Kişi, "Bu sırada (Kuzey Kore'nin) füze fırlatmayla bu boşluğu doldurması kabul edilemez." diye konuştu.