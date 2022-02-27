Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 01:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı: Benzeri görülmeyen siber saldırılarla karşı karşıyayız
[Fotoğraf: GettyImages]
Rusya Dijital Kalkınma, Haberleşme ve Kitle İletişim Bakanlığı, benzeri görülmemiş siber saldırılarla karşı karşıya kaldıklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, devlet hizmetleri portalına dün akşam saatlerinde 50’den fazla 1 terabayt büyüklüğünde DDoS saldırıları yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Bakanlık ölçek olarak benzeri görülmemiş bir siber saldırıyla karşı karşıya. Devlet hizmetleri portalı bir dizi profesyonel hedefli saldırlara maruz. Tüm saldırılar, güvenlik merkezi uzmanları tarafından başarıyla püskürtülüyor" ifadelerine yer verildi.
Devlet hizmetleri portalının kullanıcılarının kısa süreli kesintilerle karşı karşıya kalabileceği aktarılan açıklamada, kişisel bilgilerin güvende olduğu ifade edildi.
Etiketler: Rusya Siber Saldırı Ukrayna Siber Güvenlik
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