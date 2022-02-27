Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 01:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Lufthansa Rusya'ya uçuşlarını askıya aldı
[Fotoğraf: Reuters]
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, bir haftalığına Rusya'ya ve Rus hava sahasındaki uçuşlarını askıya aldı.
Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yeni bir karar geldi.
Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak" denildi.
Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.
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