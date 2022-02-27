Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yeni bir karar geldi.

Lufthansa'dan yapılan açıklamada, "Lufthansa, mevcut ve yeni gelişen düzenleyici durum nedeniyle önümüzdeki 7 gün boyunca Rus hava sahasını kullanmayacak. Bu süre boyunca Rusya'ya uçuşlar durdurulacak" denildi.

Rusya hava sahasında olan uçakların kısa süre içinde sahadan ayrılacaklarının vurgulandığı açıklamada, durumun yakından takip edildiği ve ulusal ve uluslararası yetkililerle yakın temas halinde olunduğu ifade edildi.