Haber Giriş: 27 Şubat 2022 Pazar 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York Times: COVID-19'un kaynağı Wuhan'daki hayvan pazarı
[Fotoğraf: AA]
Yeni yapılan iki uluslararası araştırma, COVID-19'un kaynağının Çin hükümetine bağlı bir laboratuvar değil, Wuhan'daki hayvan pazarı olduğunu ortaya koydu.
New York Times gazetesi, COVID-19'un kaynağına ilişkin henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışmaya dayandırarak bir haber geçti.
Haberde, araştırmalarda söz konusu araştırmalarda COVID-19'un kaynağının "çok açık bir şekilde" Wuhan'daki hayvan pazarı olduğu ve virüsün Çin hükümetine bağlı laboratuvardan çıkmadığının belirtildiği aktarıldı.
Arizona Üniversitesi Biyoloğu ve söz konusu iki çalışmanın yazarı Michael Worobey, New York Times'a yaptığı açıklamada, "Tüm kanıtlara baktığınızda, salgının Wuhan'daki hayvan pazarından çıktığını gayet açıkça görürsünüz" ifadesini kullandı.
Etiketler: Koronavirüs Çin New York Times
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