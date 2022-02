Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.

Elon Musk ise akşam saatlerinde Twitter'dan çağrıya cevap vererek, Starlink uydularının Ukrayna için aktif hale getirildiğini ve daha fazla kanal açılacağını söyledi.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.