Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, gece yarısı Rus sabotaj gruplarıyla bazı çatışmaların çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Kiev'in tamamen Ukrayna ordusu ve bölgesel savunma birliklerinin kontrolü altında bulunduğu kaydedilen açıklamada, şehirdeki durumun sakin olduğu ifade edildi.

Kiev'de sokağa çıkma yasağının süresi 28 Şubat Pazartesi saat 08.00'e kadar uzatılmıştı.

Sokağa çıkma yasağı

Kiev Şehir Devlet İdaresinden yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı süresince sokakta tespit edilecek tüm kişilerin düşman keşif ve sabotaj gruplarının üyesi kabul edileceği ifadesi kullanılmıştı.

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırılarında Kiev bölgesindeki Vasilkiv'de petrol tank çiftliğinin isabet aldığı açıklanmıştı.