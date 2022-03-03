Haber Giriş: 3 Mart 2022 Perşembe 14:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa, vatandaşlarına Rusya’dan ayrılmaları çağrısını yineledi
[Fotoğraf:TRThaber]
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki hava sahasının kapalı olması nedeniyle, Fransa vatandaşlarının mevcut kara yolları veya üçüncü ülkelere uçuş bağlantlarıyla ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.
Açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Rusya’ya karşı alınan uluslararası yaptırımlar nedeniyle daha dikkatli olunması gerektiğine yer verildi.
Ayrıca zorunlu nedenler hariç Rusya’ya yapılacak tüm ziyaretlerin ertelenmesi istendi.
Fransa, 27 Şubat’ta Rusya'da bulunan vatandaşlarına mevcut uçuşlarla ülkeyi "derhal" terk etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.
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