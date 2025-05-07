Pakistan: Hindistan'ın saldırıları nedeniyle 26 sivil hayatını kaybetti

Cammu Keşmir'de 26 kişinin öldüğü silahlı saldırının ardından başlayan Hindistan-Pakistan geriliminde tansiyon yükseldi.

Hindistan Pakistan'a füze saldırıları düzenledi. Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesinde patlamalar yaşandı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füzeyle saldırdığı bölgelerde ölü sayısının 26'ya, yaralı sayısının da 46'ya yükseldiğini açıkladı.

Hindistan'dan ateşlenerek ülkedeki pek çok noktaya isabet eden füzelerin cami ve sağlık kliniklerine zarar verdiğini belirten Chaudhry, Bahawalpur Camisi'ne düzenlenen füze saldırısında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 37 kişinin de yaralandığını kaydetti.

Pakistan Başbakanı: Karşılık veriyoruz

Hindistan, Pakistan sınırında hava savunma sistemlerini aktif hale getirdi.

Pakistan ordusu, 6 bölgede 24 noktanın saldırılardan etkilendiğini duyurdu. Pakistan Savunma Bakanlığı, vurulan tüm hedeflerin sivil noktalar olduğunu açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, "Hindistan saldırılarına karşılık veriyoruz." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Pakistan Savunma Bakanı da Hindistan'a ait 5 savaş uçağı ile bir dronun düşürüldüğünü duyurdu.

Pakistan hava sahasını kapattı, uçuşlar iptal edildi. Pakistan'ın Pencap eyaletinde olağanüstü hal ilan edildi, eğitime ara verildi. Başkent İslamabad'da da okullar bir günlüğüne kapatıldı.

Günün ilk ışıklarıyla Hindistan saldırılarının neden olduğu yıkım da ortaya çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Hindistan'ın idaresindeki Cammu Keşmir bölgesinde silahlı kişilerin 22 Nisan'da turistlere ateş açması sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş,

Hindistan saldırılar nedeniyle Pakistan'ı suçlamıştı.