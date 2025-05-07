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Dünya
AA 07.05.2025 07:51

Alman kardinal, "yalancı şahitlik soruşturmasının düşürülmesi" için 26 bin euro ödeyecek

Almanya'da Köln Başpiskoposu Kardinal Rainer Maria Woelki'nin tarihi bir cinsel istismar vakasında "yalan yere yeminli şahitlik" ettiği gerekçesiyle açılan soruşturmayı sona erdirmek için bir hayır kurumuna 26 bin euro ödemesi emredildi.

Alman kardinal, "yalancı şahitlik soruşturmasının düşürülmesi" için 26 bin euro ödeyecek
[Fotograf: AA]

Köln savcılığından yapılan açıklamada, yeni Papa'yı seçmek üzere toplanan kardinaller içinde yer alacak Woelki hakkında, 2019'da vefat eden rahip Winfried Pilz ile ilgili cinsel taciz iddialarını bilmesine rağmen mahkemedeki yeminli ifadesinde bunun aksini beyan ettiği suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Savcılık, 68 yaşındaki kardinal Woelki hakkında dava açmaktan ve kısa süreli hapis cezasına çarptırılma talebinden vazgeçerek, bunun yerine 26 bin euronun kiliseye bağlı olmayan bir hayır kurumuna ödenmesini emretti.

Savcılık, ay sonuna kadar paranın ödenmemesi halinde soruşturmaya devam edeceğini ve suçlamaları sürdüreceğini de açıkladı.

Köln Başpiskoposluğu tarafından yapılan açıklamada ise Kardinal Woelki "Artık bir sonuca vardığımız için memnun ve minnettarım. Artık tüm enerjimizi geleceğin zorlu görevlerine ayırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Almanya'da yasalar yalan yere yeminli beyan verenler hakkında en az bir yıl hapis cezası öngörüyor.

Öte yandan, Almanya'daki Katolik Kilisesi, uzun yıllar tarihi cinsel istismarın sonuçlarıyla ve üst düzey din adamlarının bu konuda ilk başta harekete geçmedikleri yönündeki eleştirilerle karşı karşıya bulunuyordu.

Söz konusu istismarlara yönelik 2021'de yayınlanan bir raporda, Almanya'nın en büyük başpiskoposluk bölgesi olan Köln'de 1975-2018 yılları arasında 200'den fazla tacizcinin ve çoğu 14 yaşın altında olan 300'den fazla mağdurun bulunduğu ortaya konulmuştu.

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