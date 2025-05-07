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Dünya
AA 07.05.2025 07:21

BM Filistin Komitesi: Gazze'deki abluka insanlık dışı ve derhal sonlandırılmalı

Birleşmiş Milletler Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), İsrail'in 18 Mart’ta Gazze’deki ateşkesi bozmasının ardından başlayan saldırılar ile 2 Mart 2025’ten bu yana uyguladığı yasa dışı ablukayı kınayarak, derhal sonlandırılmasını talep etti.

BM Filistin Komitesi: Gazze'deki abluka insanlık dışı ve derhal sonlandırılmalı
[Fotograf: AA]

UNISPAL'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi’ne gıda, yakıt, ilaç ve ticari mal girişini tamamen keserek, Filistinli sivillerin yaşamlarını tehlikeye attığı vurgulanarak, abluka ve artan saldırıların binlerce can kaybına yol açtığı aktarıldı.

Açıklamada, İsrail'in sivillere yönelik uygulamalarının uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği anlatılarak, “Bu insanlık dışı uygulamalara derhal son verilmelidir.” denildi.

Gazze Şeridi’nde 2 milyondan fazla insanın 2 ayı aşkın süredir İsrail kuşatması altında yaşadığı hatırlatılan açıklamada, çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve gençlerin sistematik şekilde topluca cezalandırıldığı vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in insani yardımların girişine izin vermemesinin, açlık, hastalık ve yoksunluğu daha da derinleştirdiği kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyinin 2735 sayılı kararı doğrultusunda, acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısı yapılan açıklamada, ayrıca, ablukanın koşulsuz şekilde kaldırılması, gıda, su, yakıt, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin kesintisiz şekilde ulaştırılması, siviller ile insani yardım çalışanlarının korunması gerektiğinin altı çizildi.

Gazze’deki Filistinlilerin, “gönüllü göç” ya da “yeniden imar” söylemleriyle bölgeden çıkarılmasına yönelik önerilere de karşı çıkılan açıklamada, bu tür planların “insani ve hukuki açıdan kabul edilemez” olduğu belirtildi.

Açıklamada, haziran ayında Fransa ve Suudi Arabistan eş başkanlığında düzenlenecek üst düzey uluslararası konferansın, İsrail işgalinin sona erdirilmesi, Filistin halkının vazgeçilmez haklarının tanınması ve adil, kalıcı bir çözüm için iki devletli çözümün hayata geçirilmesi açısından kritik bir fırsat sunduğu vurgulanırken, Komite'nin konferansa aktif katkı sunmaya hazır olduğu aktarıldı.

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