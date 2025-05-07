Katil İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırıda 9 kişi öldü

Katil İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) bağlı okulu 24 saat içinde ikinci kez vurdu.
Saldırıda 9 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
Gazze hükümetinden dün yapılan yazılı açıklamada, Bureyc Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği, 52 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine dün sabahtan bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 44'e yükseldi.