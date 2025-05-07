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Dünya
AA 07.05.2025 01:33

Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı.

Pakistan, Hindistan'ın füze saldırılarını kınadı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, X hesabından, Hindistan'ın Pakistan'a düzenlediği füze saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

"Pakistan, Hindistan'ın Pakistan'ın egemenliğini, Birleşmiş Milletler (BM) Şartını ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden saldırganlığını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullanan Dar, söz konusu saldırının "bölgesel barışı tehlikeye attığını" vurguladı.

Dar, Pakistan'ın saldırıya karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu belirterek, ülkenin egemenliği ile toprak bütünlüğünün her şekilde korunacağını kaydetti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Hindistan'ın "Pakistan'ın egemenliğini ihlal ettiği" vurgulanarak, söz konusu saldırılar kınandı.

Saldırıda sivillerin hedef alındığına işaret edilen açıklamada, "Hindistan'ın dikkatsiz eylemleri, nükleer silahları bulunan iki devleti büyük bir çatışmaya yaklaştırdı" ifadesine yer verildi.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırıları gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Chaudhry, saldırıların Azad Cammu Keşmir eyaletinin Kotli, Muzafferabad ve Bagh ile Pencap eyaletinin Bahavalpur ve Muridke bölgelerine düzenlendiğini belirtmişti.

İlk belirlemelere göre Pakistan'da biri çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

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