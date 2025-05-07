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Dünya
AA 07.05.2025 01:28

BM: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Hindistan'ın Pakistan'a yönelik saldırısından derin endişe duyduğunu belirterek, azami itidal çağrısında bulundu.

BM: Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz
[Fotoğraf: DepoPhoto]

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dujarric, Hindistan'ın askeri operasyonlarından derin endişe duyduğunu kaydetti.

İki ülkeye de azami itidal çağrısında bulunan Dujarric, "Dünya, Hindistan ve Pakistan arasında askeri bir çatışmayı kaldıramaz." ifadelerini kullandı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını belirtmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

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