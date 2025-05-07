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Dünya
AA 07.05.2025 00:27

Trump: Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın çok çabuk sona ermesini umuyorum

ABD Başkanı Trump, Hindistan ve Pakistan arasında başlayan çatışma için, “Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" dedi

Trump: Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmanın çok çabuk sona ermesini umuyorum
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un yemin töreninde, Hindistan’ın Pakistan’a saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeyi "utanç verici" olarak değerlendiren ve yeni haberleri olduğunu söyleyen Trump, "Bu, geçmişte yaşanan bazı şeylere dayanıyor. Uzun zamandır savaşıyorlar. Aslında onlarca yıldır, hatta yüzyıllardır savaşıyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Ben sadece bunun çok çabuk sona ermesini umuyorum" ifadelerini kullandı.

Hindistan ordusu, Pakistan ve Pakistan'a bağlı Azad Keşmir bölgesindeki "hedeflere" karşı askeri operasyon başlattığını bildirmişti.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Birimi (ISPR) Genel Müdürü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan'ın füze saldırılarına Pakistan'ın kendi belirlediği yer ve zamanda karşılık vereceğini açıklamıştı.

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