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Dünya
AA 07.05.2025 01:26

Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü

Pakistan güvenlik kaynakları, Pakistan ordusunun, Hindistan'ın füze saldırılarına karşılık bu ülkenin 2 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu.

Pakistan güvenlik kaynakları: Hindistan'a ait 2 savaş uçağı düşürüldü
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Pakistan devlet televizyonu PTV News'a konuşan kaynaklar, Hindistan'ın füze saldırılarına karşı yapılan misillemeye ilişkin konuştu.

Hindistan'a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü belirten kaynaklar, "Pakistan Hava Kuvvetlerine ait tüm uçaklar güvende. Pakistan Silahlı Kuvvetleri düşmanın saldırganlığına gereken cevabı vermektedir" ifadesini kullandı.

Güvenlik kaynaklarına göre, Pakistan ordusu, misilleme saldırısı kapsamında bir Hindistan birliğinin karargahını vurdu. Karargahın konumuna ilişkin detay verilmedi.

Pakistan ve Hindistan arasındaki Kontrol Hattı (LoC) yakınlarındaki Dudhnial bölgesinde Hindistan'a ait bir kontrol noktasının da füze saldırısında yok edildiği belirtildi.

Pakistan'da yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan, hava sahasını 48 saatliğine kapattı, tüm iç ve dış hat uçuşlarını da askıya aldı.

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