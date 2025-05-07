Açık 20.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Independent 07.05.2025 07:58

Çernobil tarım arazileri nükleer felaketten onlarca yıl sonra tarıma elverişli bulundu

Ukrayna'da, 1986'daki Çernobil nükleer felaketinin ardından terk edilen tarım arazilerinin, yeniden tarıma elverişli hale geldiği tespit edildi.

Çernobil tarım arazileri nükleer felaketten onlarca yıl sonra tarıma elverişli bulundu
[Fotograf: Reuters]

Nükleer kazanın ardından Ukrayna'nın kuzeyindeki geniş topraklar tarıma elverişsiz olarak belirlenmişti. Santral çevresindeki 4 bin 200 kilometrekarelik Çernobil Yasak Bölgesi, günümüzde hala insan yaşamına kapalı ve Avrupa'nın en büyük doğa koruma alanlarından biri konumunda.

Ancak, hiçbir zaman tam olarak boşaltılmamış olan 2 bin kilometrekarelik Zorunlu Yeniden Yerleşim Bölgesi'nde binlerce insan yaşamaya devam ediyor.

Felaketten bu yana geçen yıllarda, radyoaktif bozunma ve yüzey toprağının aşınmasıyla bölgedeki radyasyon seviyeleri önemli ölçüde azaldı. Buna rağmen, 1991'de belirlenen kriterlerden sonra terk edilmiş araziler için yeni bir sınıflandırma yapılmamıştı.

Son yıllarda bölgedeki bazı çiftçiler kendi inisiyatifleriyle sınırlı da olsa tarımsal üretime başlamıştı.

Şimdi ise Journal of Environmental Radioactivity adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma, arazinin büyük bir bölümünde güvenle ürün yetiştirilebileceğini doğruluyor.

TRT Haber Çernobil nükleer santralini görüntüledi
TRT Haber Çernobil nükleer santralini görüntüledi

Araştırmacılar, Jitomir bölgesindeki yaklaşık 100 hektarlık alanda kirlilik seviyelerini inceledi ve patates, tahıl, mısır, ayçiçeği gibi yaygın ürünlerin radyoaktif madde birikimini tahmin etti.

Toprak örnekleri ve dış gama radyasyonu seviyelerini ölçerek, tarım işçilerinin maruz kalacağı radyasyon dozunun Ukrayna'nın ulusal güvenlik sınırının oldukça altında olduğunu teyit ettiler.

Bu bulgular, uygun denetim ve Ukrayna gıda güvenliği yönetmeliklerine uyulması halinde, daha önce kısıtlı olan bu bölgelerde birçok ürünün güvenle yetiştirilebileceği anlamına geliyor.

Araştırmanın başyazarı Portsmouth Üniversitesi'nden Jim Smith, "1986'dan beri Çernobil kaynaklı radyasyon riskleri hakkında çok fazla yanlış bilgi dolaştı ve bu durum, terk edilmiş bölgelerde yaşayan insanları olumsuz etkiledi. Bu araştırma, Çernobil felaketinden etkilenen topluluklar için büyük önem taşıyor" dedi.

Smith, bu çalışmanın değerli tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak için bilimsel bir yaklaşım sunduğunu ve geliştirilen yöntemlerin dünya genelindeki diğer radyoaktif kirliliğe maruz kalmış alanlara da uygulanabileceğini belirtti.

ETİKETLER
Tarım Üretimi Ukrayna
Sıradaki Haber
Alman kardinal, "yalancı şahitlik soruşturmasının düşürülmesi" için 26 bin euro ödeyecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:47
Pakistan: Hindistan'ın saldırıları nedeniyle 26 sivil hayatını kaybetti
08:29
Ölümcül mantar hastalığı, küresel ısınmayla yayılabilir
08:29
Siber suçlarla mücadele kapsamında 568 şüpheli yakalandı
07:56
Alman kardinal, "yalancı şahitlik soruşturmasının düşürülmesi" için 26 bin euro ödeyecek
07:27
Hamas, Gazze'de okulu vuran İsrail’in uluslararası düzeyde yargılanmasını istedi
07:23
BM Filistin Komitesi: Gazze'deki abluka insanlık dışı ve derhal sonlandırılmalı
Katil İsrail, Yemen'de Sana Havalimanı'na saldırı düzenledi
Katil İsrail, Yemen'de Sana Havalimanı'na saldırı düzenledi
FOTO FOKUS
Hint ordusunun saldırısında Pakistan'daki cami yıkıma uğradı
Hint ordusunun saldırısında Pakistan'daki cami yıkıma uğradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ