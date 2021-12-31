Tarih 26 Nisan 1986…

O güne kadar insanlık tarihi böyle bir facia yaşamadı. Çernobil Nükleer Santralindeki 4 numaralı reaktörde patlama oldu.

Patlama nedeniyle tam 31 kişi hayatını kaybetti.

Atmosfere, Hiroşima’ya atılan atom bombasının 400 katı kadar radyoaktif madde salındı.

Radyoaktif bulutlar Kanada’dan Japonya ve Güney Afrika’ya kadar dünyanın birçok bölgesine ulaştı.

Nükleer serpintinin etkisiyle Çernobilden zarar görenlerin sayısı milyonları buldu.

Yirminci yüzyılın ilk büyük nükleer kazasının yaşandığı Çernobil Nükleer Santrali 2011’de turizme açıldı.

TRT Haber ekibi de düzenlenen bu gezilerden birine katıldı.

Etkileri hala gözlenebiliyor

Felaketin boyutu Çernobil Nükleer Santraline yaklaştıkça daha da belirginleşiyor.

Bölgede radyasyon seviyesi düzenli olarak kontrol ediliyor. Reaktörün üzerine 2016’da Çelik kalkan örüldü.

100 yıl boyunca radyoaktif sızıntıyı engellemesi için tasarlandı.

Terk edilmiş kent ve binalara girmek hayati risk barındırıyor.

Ancak sizi çevrede kimi zaman bir oyuncak bebek, kimi zaman da sayfaları açık bırakılmış bir kitap karşılıyor.

Önceden belirlenmiş rotadaki gezi yaklaşık 4 saat sürüyor. Çıkarken de radyasyon kontrolü yapılıyor.