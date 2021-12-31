Haber Giriş: 31 Aralık 2021 Cuma 09:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da saniyede iki kişi pozitif: Maske zorunluluğu geri getirildi
Fransa'da günlük vaka sayısının 200 bini geçmesinin ardından açık havada maske zorunluluğu geri getirildi. Uygulama bugünden itibaren geçerli olacak.
Fransa'da dün 24 saatte 208 bin koronavirüs vakası tespit edildi.
Fransa makamları, Omicron dalgasıyla mücadele kapsamında, Paris'te açık havada maske takma zorunluluğunu geri getirdi.
Ancak ülke genelinde yılbaşı kutlamalarına izin verildi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Véran, Fransa'da saniyede iki kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, hastanelerdeki durumun endişe verici olduğunu kaydetti.
Paris polis merkezinden yapılan açıklamada, cuma gününden itibaren araç içindekiler, bisikletliler, scooter gibi iki tekerlekli taşıt kullanıcıları ve spor yapanlar dışında 11 yaşın üzerindeki herkese maske zorunluluğu uygulanacağı belirtildi.
Paris daha önce Ağustos 2020'de açık havada maske takmayı zorunlu kılmıştı.
Son Haberler
- 10:20
- 10:04
- 10:19
- 09:51
- 09:26
Sıradaki Haber
Güney Kore NFT oyunlarını yasaklayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz