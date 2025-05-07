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Dünya
DHA 07.05.2025 08:26

Ölümcül mantar hastalığı, küresel ısınmayla yayılabilir

Yeni bir araştırma, sıcak bölgelerde yaygın olan ölümcül mantar hastalığının küresel ısınmayla yayılabileceğini ortaya koydu.

Ölümcül mantar hastalığı, küresel ısınmayla yayılabilir
[Fotograf: DHA]

Manchester Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni araştırmaya göre, "Aspergillus fumigatus" türü ölümcül mantar enfeksiyonları insanlarda ağır solunum sistemi hastalıklarına yol açabilir.

Uzmanlar, bu türün Afrika ve Güney Amerika'dan kuzeye, Avrupa ve Asya'ya doğru yayılacağını tahmin ediyor.

Çalışmada ayrıca, yayılmanın boyutunun fosil yakıt kullanımı ve sera gazı salınımlarına bağlı olduğu da aktarıldı.

Araştırmanın başyazarı Manchester Üniversitesi’nden Norman van Rhijn, mantarların tedavisinin "son derece zor" olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

Tahminlere göre, bu tür mantarların yayılma alanı küresel ısınma nedeniyle 2100 yılına kadar yüzde 77 artabilir.

Bunun sadece Avrupa kıtasında 9 milyona yakın insanın sağlığı için tehlike yaratacağı anlamına geldiği bildirilerek, özellikle kronik akciğer hastalıkları ve bağışıklığı zayıf kişilerin dikkatli olması çağrısı yapıldı.

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