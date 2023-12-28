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Dünya
DHA 28.12.2023 11:45

Pakistan Fatah-2 roketatar sistemini test etti

Pakistan ordusu, Fatah-2 adlı roketatar silah sistemini test etti. Pakistan Servisler Arası Halkla İlişkiler estin başarılı geçtiğini duyurdu.

Pakistan Fatah-2 roketatar sistemini test etti
[Fotograf: DHA]

Pakistan, Fatah-2 roketatar sistemini test etti.

Pakistan Servisler Arası Halkla İlişkiler(ISPR) teste ilişkin açıklama yaptı:

“Pakistan son teknoloji ürünü, sofistike navigasyon sistemi ve benzersiz uçuş yörüngesiyle donatılmış Fatah-2'nin uçuş testini başarıyla gerçekleştirdi. Silah sistemi 400 kilometre menzile kadar hedefleri yüksek hassasiyetle vurma kapasitesine sahiptir. Uçuş testine üç servisten üst düzey subaylar ve kendini işine adamış bilim insanları ve mühendisler tanıklık etti. Pakistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Genelkurmay Başkanı uçuş testinin başarıyla gerçekleştirilmesinden dolayı katılımcı askerleri ve bilim insanlarını kutladı.

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