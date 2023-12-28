Emel Hastanesinin çevresini hedef alan İsrail, en az 10 Filistinliyi öldürdü

Filistin Kızılayının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu hastane çevresini bir saatten kısa bir sürede 3 kez hedef aldı.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin Kızılayına ait Han Yunus'taki el-Emel Hastanesi yakınını bombalaması sonucu en az 10 kişi öldürüldü, 12 kişi de yaralandı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusu, daha önce de hastanenin civarını ve Han Yunus'taki Filistin Kızılayı merkezini hedef almıştı.

İsrail, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u bu ayın başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail ordusu bölgeye yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırırken, kara birlikleriyle de Han Yunus'un bazı bölgelerini işgal etti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 21 bin 110'a ulaştı.

Saldırılarda öldürülenlerin en az 8 bin 800'ünü çocuklar, 6 bin 300'ünü de kadınlar oluşturuyor. İsrail'in saldırılarında 55 bin 243 kişi de yaralandı.