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Dünya
AA 28.12.2023 11:30

Kaza yapan şoför 6 gün sonra aracında sıkışmış halde bulundu

ABD'nin Indiana eyaletinde kaza yapan şoför, 6 gün sonra bir köprünün altında kamyonunda sıkışmış halde bulundu.

Kaza yapan şoför 6 gün sonra aracında sıkışmış halde bulundu
[Fotograf: AP]

ABD'nin Indiana eyaletinde Matthew Reum, 20 Aralık'ta yaptığı kaza sonucu kamyonuyla eyalete bağlı Portage ilçesi yakınlarındaki bir köprünün altına devrildi.

Indiana'da iki balıkçı, köprü altında Reum'u kazadan 6 gün sonra kamyonunda sıkışmış halde buldu.

Kaza yapan şoför 6 gün sonra aracında sıkışmış halde bulundu

Hastaneye kaldırılan ve bir bacağı kesilen Reum'un tedavisine devam edildiği bilgisi paylaşıldı.

Reum, 6 gün boyunca su içerek hayatta kaldığını ve sesini duyurmaya çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi.

Polis, kendilerine kazayla ilgili herhangi bir ihbar gelmediğini belirtti.

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