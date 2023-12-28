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Dünya
AA 28.12.2023 11:22

Kuzey Kore lideri Kim'den "savaş hazırlıklarının hızlandırılması" çağrısı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD öncülüğünde Kuzey Kore'ye yönelik yürütülen "eşi benzeri görülmemiş meydan okumalara" karşı "savaş hazırlıklarının" hızlandırılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim'den "savaş hazırlıklarının hızlandırılması" çağrısı

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kim'in, iktidardaki Kore İşçi Partisinin genel kurul toplantısının ikinci günündeki oturumunda yaptığı konuşmaya yer verildi.

Konuşmada, ABD öncülüğünde Kuzey Kore'ye karşı yürütülen eylemlerin "eşi benzeri görülmemiş meydan okumalar" olduğunu ve bunların Kore Yarımadası'ndaki güvenliği tehlikeye attığını belirten Kim, "savaş hazırlıklarını" daha da hızlandırmak ve arttırmak için orduya, savunma sektörlerine ve nükleer silah geliştirme programlarına çağrı yaptı..

Kim, ayrıca, "emperyalizme karşı" olan ülkelerle stratejik işbirliğini ilerletme taahhüdünde bulundu.

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