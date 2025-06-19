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Dünya
TRT Haber 19.06.2025 12:14

“Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinde yayımlanan bir yazıda, İsrail’in Filistin’de bütün savaş suçlarını işlediği, sebepsiz yere İran'a saldırdığı, Batı'nın da İsrail'in zulmüne kolaylık sağladığı belirtildi.

“Orta Doğu'da İsrail kadar terör kaynağı olan hiçbir ülke yok"
[Fotograf: AP]

İsrail'in “Tahran'ın nükleer silah edinebileceği” bahanesiyle İran'a sebepsiz yere bir saldırı başlattığı belirtilen yazıda, nükleer silahları gerçekten elinde bulunduran İsrail'in, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerini reddettiği vurgulandı.

Yazıda, İsrail'in Gazze'yi soykırım cinnetinde yok ettiği, yasadışı olarak işgal ettiği Batı Şeria'yı artan bir katliama tabi tuttuğu, ayrıca Lübnan, Beyrut ve Suriye’ye saldırdığı anlatıldı.  

The Guardian’daki yazıda “Orta Doğu'da İsrail kadar büyük bölgesel istikrarsızlık ve terör kaynağı olan hiçbir ülke yok.” denildi.

“Batı, İsrail zulmüne kolaylık sağlıyor”

İsrail katliamına muhalefet edenlerin şeytanlaştırıldığı ifade edilen yazıda, Batılı devletlerin İsrail’in zulmüne kolaylık sağladığı kaydedildi.

Yazıda, “Batı'nın İsrail'in zulmüne kolaylık sağlaması, Filistinlilerin ve İranlıların hayatlarını değersiz görmesine dayanıyor.” denildi.

The Guardian’da yer alan yazıda, Gazze’deki katliamların Batı medyasında yeterince yer bulmaması ve G7'nin İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu beyan eden açıklaması da eleştirildi.

Yazıda “İsrail ordusu her savaş suçunu işledi. Kanıt ya da provokasyon olmaksızın İran'a saldırdı. Geçmişteki katliamların amigoları, daha fazla katliamı savunmak için ortalıkta caka satıyor. Batılı devletler soykırımcı, yayılmacı, nükleer silahlı İsrail’i mağdur olarak gösteren bir açıklama yayımlıyor. Savaş çığırtkanları Irak, Afganistan ve Libya konusunda yanılmıştı, şimdi İran konusunda aynı hatayı yapmalarını izliyoruz.” yorumu yapıldı. 

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