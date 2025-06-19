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Dünya
AA 19.06.2025 11:42

İran medyasına göre misilleme saldırılarında İsrail'in komuta ve istihbarat karargahı vuruldu

İran basını, İsrail’e yönelik misilleme saldırılarının on dördüncü dalgasında asıl hedefin, hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğunu bildirdi.

İran medyasına göre misilleme saldırılarında İsrail'in komuta ve istihbarat karargahı vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusuna yakın yarı resmi Tenim Haber Ajansında yayımlanan habere göre, İran’ın bu sabahki misilleme saldırısında İsrail ordusunun komuta ve istihbarat karargahı hedef alındı.

İsrail medyasında söz konusu yerin “hastane” olarak gösterilmeye çalışıldığı savunulan haberde, hedef alınan yerin hastane yanındaki İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) komuta ve istihbarat (IDF C4i) karargahı ve Gav-Yam Teknoloji Parkı'ndaki bir ordu istihbarat kampı olduğu kaydedildi.

Haberde, vurulan yapılarda İsrail ordusuna ait binlerce askeri güç, dijital komuta sistemleri, siber operasyon sistemleri olduğu iddia edildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil can kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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