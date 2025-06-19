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Dünya
AA 19.06.2025 11:09

İran'ın BM Büyükelçisi Bahreini: Saldırılar durana kadar İsrail'e yanıt verilecek

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ali Bahreini, İsrail tarafından düzenlenen saldırılara kararlı şekilde yanıt verdiklerini ve bunun saldırılar durdurulana kadar devam edeceğini söyledi.

İran'ın BM Büyükelçisi Bahreini: Saldırılar durana kadar İsrail'e yanıt verilecek

Bahreini, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İsrail'in İran'a saldırı başlattığına dikkati çeken Bahreini, "Bu saldırıya kararlı bir şekilde yanıt veriyoruz, saldırı durdurulana kadar bunu sürdüreceğiz. Güvenliğimiz, istikrarımız ve halkımızın güvenliği için gerektiği kadar İsrail'in saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğiz." dedi.

Bahreini, şu anda yaşanan gelişmelerin geleceği konusunda herhangi bir öngörülerinin olmadığını belirtti.

İran halkını korumak için görevlerini yaptıklarını söyleyen Bahreini, "Askeri güçlerimiz saldırılara, saldırganlığa yanıt vermede çok kararlı, halkımız güvende olana ve saldırganlık durdurulana kadar karşılık vermeye devam edecekler. Bu nedenle İran tarafının operasyonları gerektiği müddetçe devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bahreini, bölge ülkelerinin İsrail'in saldırılarını güçlü şekilde kınadıklarını, İran ile dayanışma içinde olduklarını ifade ettiklerini dile getirdi.

Bölgedeki ülkelerin bir ailenin parçaları olduklarına işaret eden Bahreini, "İsrail'in, oluşturduğu tehdidin İran ile sınırlı olmadığını düşünüyorum. Bu, tüm bölge için bir tehdit. Hepimiz biliyoruz ki bu tehdit, sadece İran ile sınırlı değil. Tüm bölgeye yönelik. Bu nedenle bölgemizdeki herkes saldırganlığı durdurmak için çok istekli, ilgili ve kararlı." değerlendirmesinde bulundu.

Bahreini, ABD'nin bu süreçteki pozisyonunu ve eylemlerini takip ettiklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Askeri güçlerimiz ve ilgili makamlarımız durumu izliyor. Diğer tarafın pozisyonları ve eylemleri hakkında kendi değerlendirmeleri var ve vardıkları her sonuca göre tepki gösterecekler. Nasıl tepki vereceklerine karar vermek askeri güçlerimizin yetkisinde ancak kesin olan bir şey var ki tepkilerinde çok kararlı ve çok güçlü olacaklar. Tepkiler etkili ve yerinde olacak."

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