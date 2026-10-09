OpenAI'ın gelir beklentisinde 20 milyar dolarlık düşüş

Rakamlardaki 20 milyar dolarlık fark, yatırımcıların projeksiyonları rakip şirket Anthropic'in hesaplama yöntemine uyarlama çabasından kaynaklandı. Anthropic bulut ortakları üzerinden elde edilen satışları gelir hesaplamasına dahil ederken, OpenAI bu yöntemi henüz uygulamıyordu.

Bu gelişme Nasdaq endeksinde yüzde 1,4'lük düşüşe yol açarken, Nvidia, Oracle ve Micron gibi teknoloji devlerinin hisseleri de geriledi.

Finansal hedefler ve piyasa etkileri

OpenAI gelir beklentisinde aşağı yönlü revizyona giderken, yaklaşık 1,4 trilyon dolar değerleme üzerinden 30 milyar dolarlık yeni bir yatırım turu için erken aşamada görüşmeler yürütüyor.

Şirketin kurucusu Sam Altman, yapay zeka güvenliğiyle ilgili kaygılar ve bazı güvenlik uzmanlarının istifaları nedeniyle bu yıl halka arz planlanmadığını açıklamıştı. Buna karşın rakip şirket Anthropic'in önümüzdeki ay halka arz sürecine gitmesi bekleniyor.

SoftBank'ın devasa yapay zeka yatırımları

Japon yatırım devi SoftBank'ın kurucusu Masayoshi Son, yapay zeka ve yarı iletken varlıklarına yönelik bahislerini büyütmek amacıyla Körfez ülkelerinden 100 milyar dolara kadar kaynak sağlamaya çalışıyor.

Daha önce OpenAI'a büyük yatırımlar yapan SoftBank, yapay zeka ekosistemindeki konumunu güçlendirmek için finansman arayışlarını sürdürüyor.